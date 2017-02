Honor roll

SIDNEY — Christian Academy has announced the names of honor students for the second grading period of the 2016-17 school year.

Straight As

Rachel Nordquist, Sierra Collins, Bryce Monnin, Rebecca Keller, Emmalee Carter, Evan Michael, Emerson Stein, Kole McAlexander, Laurel Chalfant, Abby Smitley, Emma Michael, Melody Joines, Aly Baughman, Hannah Michael, Katie Smitley, Alena Tagle

As and Bs

Garrett Kramer, Emma Abbott, Kelly Curlis, Aubrey Byler, Devon Jones, Tylan Redinbo, Micah Condon, Hannah Heaberlin, Josten Carpenter, Alexis Boersma, Charlene Pepiot, Michael Toal, Ben Young, Jay Curlis, Josiah Kramer, Gunnar Weymer, Jesse Divens, Summer Inman, Bethany Abbott, Makaila Suttles, Olivia Carter, Serenity Abbott, Carter Edwards, Malia McMahan, Kelsi Hiler, Alyssa Martin, Whitman Stein, Elizabeth Adkins, Colten Broughton, Eli Smith, Ryan Michael, Savannah Baughman, Colleen Chalfant, Clayton Edwards, Isaiah Abbott, Emma Nordquist, Philip Bond, Hannah Carter, Gwynette Eppinga, Levi Rhoades, Keona Suttles, Faith Lord, Samantha Faulder, Abby Kramer, Brooke Fishback