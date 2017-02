BRADFORD — The following students have been named to the Honor or Merit Roll for the second nine-week grading period at Bradford Elementary School:

Honor roll

Third grade — Claire Hill 4.0, Zander Lingo 4.0, Casey Bolen, Alexis Brogan, Cheyenne Buchert, Bianca Cook, Carter Dupuis, Avery Felver, Colton Gambill, Ava Harris, Casey Jones, Nevaeh Jones, Hannah Lynch, Ellie Richards, Brensen Skinner, Lauren Wackier, Annie Young

Fourth grade — Owen Canan 4.0, Madelyn Guillozet 4.0, Emma Lavey 4.0, Garrett Leistner 4.0, Treyl Manuel 4.0, Kaylin Richard 4.0, Elizabeth Skinner 4.0, Griffin Trevino 4.0, Carleigh Ashby, Braeden Duff, Zage Harleman Avery Helman, Jayston Hoop, Landyn Jackson, Brandy Jacobs, Kaden Kitts, Daphne Lavey, Callie Smith, Beck Wilson, Megan Wood

Fifth grade — Owen Beachler 4.0, Devon Hawes 4.0, Sam Hill 4.0, Tucker Miller 4.0 Xavier Robinson 4.0, Aubreyonna Bayless, Ethan Brogan, Brooklyn Crickmore, Marcus Flora, Selena Gilmore, Maci Hauschild, Hudson Hill, Eric Keener, Savannah Lingo, Peyton Melgaard, Elijah Sowers, Olivia Stollings, Jordan Thacker, Garrett Trevino, Kaylee Richardson-Welch, Landon Wills

Merit roll

Third grade — Talan Brooks, Hunter Brown, Bella Crummett, Brooklyn Gibson, Peyton Greer, Caitlyn Hemmelgarn, Ryan Hocker, Cayla Jay, Jocelyn Kitts, Kaiden Osborne, Patrick Puthoff, Kristen Skinner, Kira Snyder, Zara Snyder, Scarlet Stinson, Kaleb Tegtmeyer

Fourth grade — Isabella Boyer, Dalton Branson, Lailah Brewer, Kaydee Brown, Alexis Clark, Landon Helman, Emily Miller, Braydon Nance, Alaenna Puthoff, Sommer Shafer, Levi Thobe

Fifth grade — Alani Canan, Tegan Canan, Joslyn Crist, Damon Dupuis, Emmalee Fisher, Colton Hutson, Quentin Lear, lzabella Painter, Braylyn Reynolds, Cason Smith, Riley Stanfill, Xavier Younker