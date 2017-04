Covington Elementary

COVINGTON — The following students have earned honors for the third quarter of school at Covington Elementary.

Principal’s list (all A’s)

Third grade — Danicka Finfrock, Will Hand, Jayda McClure, Owen Miller, Delaney Murphy,

Fourth grade — Maggie Anderson, Kylie Brown, Allison Burns, Elizabeth Coblentz, Jennifer Fisher, Gabrielle Hartwig, Preston King, Taylor Kirker, Elyza Long, Sophia Shaffer

Fifth grade — Gracie Anderson, Drew Gessner, Connor Humphrey, Asher Long, Kori Moore, Chase Vanderhorst, Whitney Welch, Ella White, Kearsten Wiggins, Paxten Wion-Shook

Sixth grade — Meadow Byers, Emma Elson, Colson Gipe, Cameron Ha, Eleanor Hand, Haley Hargrave, Lauren King, Gina Miller, Emma Naff, Carter Neves, Mason Perkins, Nigella Reck, Ella Remley, Ayden Reynolds, Taylor Roth, Libby Shaffer, Madison Supinger, Emma Wilson, Lauren York

Honor roll (all A’s and B’s)

Third grade — Isaac Angle, Aubrey Bishop, Hayden Brown, Taylor Foutz, Bronson Garber, Brock Gessner, Christopher Ha, Owen Leistner, Brodie Manson, Lilian Mumford, Aubrey Schaefer, Caleb Smith, Emma Sowers, Kassidy Turner, Jayden Wackler, Isabelle Welch, Julian Wooddell,

Fourth grade — Hannah Alexander, Brogen Angle, Josiah Bates, Jack Blumenstock, Noah Chaney, Matthew Dieperink, Marin DuBois, Avery Gooding, Alexa Hitchcock, Allison Jay, Tyler Jay, Kara Milligan, Maggie Mullen, Tanner Palsgrove, Ian Pitman, Mazelle Reck, Anna Reineke, Brycen Roth, Reagan Tipps, Kellie Wright

Fifth grade — Kamryn Barnes, Elaina Deeter, Michael Hagan, Cameron Haines, Lillian Hare, Gunner Kimmel, Marena Kimmel, Carter Lane, Britton Miller, Gianna Mohler, Austin Monnin, Monica Ostendorf, Carter Owens, Jericho Quinter, Emily Ray, Trey Schmelzer, Kila Stephan, Lillie Taxis, Levi Weldy

Sixth grade — Sway Adams, Hayden Barhorst, Jenna Belmaggio, Dalton Bishop, Aiden Downing, Ethan Gerling, Lillian Hughes, Noah Kuntz, Kyriana McCauley, Brenden McDonough, Teylor Meyer, Mara Newhouse, Shelby Petry, Hunter Ray, Ryan Rohr, Corey Turner